River Plate-Boca Juniors ao minuto: ESPN diz que Superclássico não se vai realizar

19:19 - Pablo Pérez teve de ser transportado para o hospital em face dos cortes que tem no rosto.19:18 - O presidente do River Plate já deixou o balneário do Boca Juniors. Vamos ter decisão?19:16 - A ESPN revela que o jogo vai mesmo ser suspenso. Não haverá Superclássico este sábado!19:13 - Incríveis imagens dos incidentes que decorrem no exterior do estádio. O ambiente está cada vez mais tenso!19:08 - O presidente do Boca Juniors pediu à Conmebol para não se realizar o encontro, segundo revela a 'TN'.19:07 - De acordo com a TNT Sports, os jogadores mais afetados são Wanchope Ábila, Cardona, Carlos Tévez e Almendra. Já Jara e Pablo Pérez apresentam cortes.19:05 - Seguem os incidentes no exterior do estádio. Ouvem-se muitos tiros!19:04 - Segundo revela a imprensa argentina, o gás pimenta foi lançado pela polícia numa altura em que procurava afastar a multidão de adeptos do River Plate já depois de os vidros terem sido partidos.19:03 - Enquanto os presidentes dos dois clubes estão reunidos com o presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, os jogadores do Boca recebem atendimento médico.19:01 - São reveladas imagens do estado em que ficou o autocarro do Boca Juniors...18:57 - Crescem os focos de tensão no exterior do estádio entre polícia e adeptos. Lá dentro decorre uma reunião entre as autoridades e as direções dos dois clubes.18:55 - A TNT Sports adianta que a Conmebol considera não haver condições para se realizar o encontro.18:53 - O motorista do autocarro do Boca Juniors teve de ser transportado para o hospital na sequência do ataque.18:52 - O Boca Juniors pediu à Conmebol para atrasar o início da partida.18:49 - Christian Gribaudo, secretário geral do Boca, admitiu que "há jogadores sem condições para jogar". O encontro está em risco de não se realizar...18:46 - "A equipa médica avaliará o estado de saúde dos jogadores para ver se podem ir a jogo", revelou César Martucci, ex-dirigente do Boca, citado pelo 'Clarín'.18:44 - Ocorrem incidentes fora do Monumental, com a polícia a ser obrigada a recorrer à força para controlar a multidão. Não está nada fácil o ambiente nas imediações do reduto do River Plate, numa tarde que seria de festa, mas que já a tem totalmente estragada.

18:40 - O presidente do River Plate, Rodolfo D'Onofrio, foi ao balneário dos visitantes inteirar-se da situação.



18:38 - Atacados no caminho para o estádio, num episódio que envolveu o lançamento de pedras e de gás pimenta, vários jogadores do Boca Juniors estão em mau estado, conforme alguns vídeos documentam. Segundo o 'Clarín', Carlos Tevez, Fernando Gago, Julio Buffarini, Agustín Almendra, Nahitan Nandez e Mauro Zárate foram os atletas que ficaram em pior estado, chegando ao balneário a vomitar.

18:31 - O ataque ao autocarro do Boca deixou vários jogadores afetados, sendo Carlos Tévez um dos casos aparentemente mais graves . O avançado teve de ser amparado por elementos da equipa técnica na hora de chegar ao balneário.18:21 - O autocarro do Boca Juniors foi atacado no caminho rumo ao Monumental , chegando ao estádio com vários vidros partidos.