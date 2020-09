Jogo do Flamengo na Libertadores cancelado devido a casos de Covid-19

O jogo do Flamengo a contar para a fase de grupo da Taça Libertadores, frente ao Barcelona de Guayaquil, no Equador, não vai realizar-se esta terça-feira, depois de as autoridades sanitárias equatorianas terem interditado o estádio que iria receber a partida às 23h15 (hora portuguesa).





A decisão prende-se com o surto de Covid-19 que está a afetar a equipa brasileira, com um total de 9 casos positivos . Durante a tarde desta terça-feira as autoridades visitaram o hotel onde o Flamengo estava hospedado e posteriormente tomaram a decisão de fechar o recinto para impedir a realização do jogo.

Segundo o jornalista brasileiro Renan Moura, através do Twitter, o 'vice' do Flamengo, Marcos Braz, informou a imprensa local da decisão das autoridades e disse aguardar apenas o o comunicado oficial da Conmebol. "O jogo está suspenso. O Flamengo respeita e vai pra casa", afirmou o responsável do Mengão.