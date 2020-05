Jogos são à porta fechada mas há um clube dinamarquês que vai ter os adeptos no estádio

O futebol na Dinamarca regressa a dia 28 de maio com jogos à porta fechada mas o Aarhus encontrou uma solução ideal para para minimizar a ausência de adeptos nas bancadas: colocar ecrãs gigantes junto ao relvado para que os adeptos assistam à partida e possam apoiar a equipa. E a ideia será estreada logo no primeiro jogo após a paragem: dérbi frente ao Randers relativo à 21.ª jornada.





"No primeiro jogo após mais de dois meses sem futebol no país os fãs poderão participar e desfrutar da união e do espírito comunidade com os outros adeptos. Parece utopia, mas vamos comemorar a reabertura do futebol dinamarquês com uma estreia mundial numa nova experiência de futebol digital para fãs e comunidade, juntos, como nunca antes vimos no futebol", anunciou o atual 3º classificado da Superliga dinamarquesa no seu site oficial.Para contar com o maior número de (tele)espectadores o clube disponibiliza 23 ecrãs com uma 'lotação' máxima de 575 pessoas - um deles reservado a adeptos visitantes - e tudo está a ser preparado em colaboração com a plataforma digital Zoom e os jogos serão também transmitidos no canal 'Discovery Network'. O adepto só tem de adquirir o bilhete na internet e escolher um dos 'sectores' disponíveis, como se fosse um estádio de verdade. "Queremos envolver os adeptos o máximo possível e esta nova e boa iniciativa faz todo o sentido", afirma o editor do canal, Soren Klaestrup, destacando que desta forma os atletas poderão "ver e sentir o apoio" dos adeptos."Parece que vamos ter de jogar sem adeptos durante algum tempo e com esta ideia talvez possamos inspirar iniciativas similares em outros clubes", refere ainda Jacob Nielsen, diretor do Aarhus.