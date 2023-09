Jorge Jesus: «Em 35 anos como treinador, nunca vi nada assim»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Jorge Jesus, treinador do Al Hilal, criticou duramente a atitude dos jogadores do Navbahor, acusando-os de anti-jogo na partida entre ambos, esta segunda-feira, que terminou empatada (1-1) e referente à 1.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões Asiática."Foi um jogo anormal! Estamos preparados para jogar contra adversários fechados, mas o que a outra equipa fez hoje vai contra o futebol. Foram perdas de tempo constantes, que fizeram os meus jogadores perder o foco", criticou Jorge Jesus.E prosseguiu: "O jogo foi difícil, se é que se possa chamar um jogo, porque a equipa que defrontámos esteve repetidamente a desperdiçar tempo e a quebrar o ritmo, e não estou acostumado a jogar contra este tipo de equipa. Sou treinador há 35 anos e nunca vi nada assim, uma equipa a desperdiçar tempo como o Navbahor. Eles não entraram para jogar futebol. Tudo o que fizeram foi anti-jogo, faltas sucessivas e desperdício de tempo e o árbitro não não controlou a situação. O nosso empate não resultou da disciplina defensiva deles, mas sim de algo muito longe do futebol".