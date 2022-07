Jorge Jesus garante (mais um) velho conhecido: Gustavo Henrique ruma ao Fenerbahçe

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Clube de Regatas do Flamengo informa que tem um acordo inicial com o Fenerbahçe envolvendo o zagueiro Gustavo Henrique. O atleta viajou para realizar exames médicos na Turquia. #CRF — Flamengo (@Flamengo) July 26, 2022

Jorge Jesus acaba de garantir mais um reforço vindo do Flamengo: depois de Willian Arão , Gustavo Henrique vai reforçar o Fenerbahçe.Os dois clubes divulgaram terem chegado a um princípio de acordou pelo central de 29 anos que já trabalhou sob as ordens de JJ no Brasil. O jogador já viajou para a Turquia para realizar os exames médicos.