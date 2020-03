Jorge Jesus gere treinos dos jogadores do Flamengo a partir de Portugal

Jorge Jesus chegou esta terça-feira a Portugal mas vai poder acompanhar o trabalho individual dos jogadores do Flamengo nas suas próprias casas, numa altura em que estes cumprem quarentena devido à pandemia do coronavírus que também afeta o Brasil e originou a paragem das competições.

Através da plataforma Coach ID, a equipa técnica liderada por Jorge Jesus "envia via chat o planeamento das tarefas que os atletas devem cumprir" e "no final da sessão, cada jogador reporta a intensidade percebida de forma a que os preparadores físicos analisem o impacto da carga", como explica um artigo publicado no site da referida plataforma.

"No dia seguinte pela manhã, os jogadores voltam a receber uma notificação via Coach ID Player App, um aplicativo exclusivo para os jogadores. Deverão responder a um questionário de bem-estar que avalia, entre outras coisas, a qualidade do sono e a fadiga muscular", refere a mesma nota, acrescentando que a monitorização dos dados está a cargo do preparador físico Márcio Sampaio.



O Coach ID é uma aplicação pensada de treinadores para treinadores que permite ter toda a informação relativa a uma equipa e ao seu processo de treino, dando resposta às necessidades do treinador atual.