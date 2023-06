Jorge Jesus: «Portugal está fora de hipótese»

Jorge Jesus chegou esta terça-feira a Portugal, depois de ter deixado o comando técnico do Fenerbahçe . No Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, o treinador português respondeu a algumas perguntas da comunicação social e assegurou que voltar a treinar no nosso país "está fora de hipótese"."[Treinar na Turquia] Foi uma experiência muito boa, estive num país fantástico, numa cidade fantástica, Istambul é lindo. Saí de um clube que me acarinhou, que me amou, e agora vamos ver até ao fim deste mês o que vai acontecer, também não sei", começou por dizer."Saí três vezes de Portugal, estive na Arábia Saudita, ganhei títulos, fui ao Brasil e ganhei títulos... Portugal está fora de hipótese neste momento"."O sonho era estar num campeonato do Mundo de seleções. Já estive em todos os campeonatos do Mundo, desde a Champions, à Liga Europa... Não foi fácil para os adeptos do Fenerbahçe a minha saída, não quis que sentissem que os estava a trocar por qualquer coisa. Propostas? Já recebi várias, mas nunca ninguém do Brasil falou comigo"."Se o conheço? O treinador do Benfica é que tem de conhecê-lo".