Jorge Mendes "surpreendido" com demissão de Mourinho: «Fez um bom trabalho com uma equipa limitada»

Jorge Mendes assumiu, em entrevista à 'Gazzetta dello Sport', ter ficado "surpreendido" com a decisão da Roma em demitir José Mourinho , e frisou que "é difícil dizer" qual será o próximo destino do treinador português, que segundo o portal saudita 'Asharq Al-Awsat' já terá chegado a acordo verbal com o Al Shabab "Fiquei surpreendido, não estava à espera. Mourinho foi o primeiro treinador a conquistar três troféus no Manchester United depois de Sir Alex Ferguson, com uma equipa que não tinha jogadores como Beckham. Voltou ao Chelsea e ganhou a Premier League. Com o Tottenham, foi demitido antes de jogar a final da Taça da Liga inglesa. Com ele, a Roma conquistou a Conference League ao fim de tantos anos. É um vencedor", começou por referir o agente.E prosseguiu: "Os adeptos estão sempre certos e adoram-no, não só os da Roma como os de todos os clubes onde trabalhou. Está de consciência tranquila. Sabe que fez um bom trabalho com uma equipa limitada, quando a comparamos às de Inter ou Juventus. A Roma está em 9.º, mas só estão a cinco pontos do 4.º lugar e ainda faltam 18 jogos. Ele queria continuar e estava convencido de que se podia sair bem, mesmo a situação não sendo fácil".Jorge Mendes deixou ainda em aberto o futuro de Mourinho, sublinhando, no entanto, que este continua a ser um treinador "de topo". "O futebol é uma indústria e Mourinho sempre trouxe resultados. Próximo destino? É difícil dizer agora. Sempre trabalhou em equipas de topo. É um treinador excelente e provou-o em todos os clubes por onde passou. Os clubes sauditas já o contactaram há meses e fizeram uma oferta 'louca', mas ele decidiu continuar na Roma porque amava o clube", rematou.