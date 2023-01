Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Jornalista grego descreve falhanço de Mitroglou no Aris: «Os últimos meses no Marselha destruíram-no» Ex-avançado do Benfica retirou-se do futebol profissional e mudou-se para um clube amador na Alemanha





• Foto: Reuters