Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

José Morais e o final de carreira de Gonzalo Higuaín: «Aqui seria o goleador da liga rapidamente» Treinador português, agora no Irão, trabalhou com o goleador argentino no Real Madrid: "Vai deixar saudades"





• Foto: Reuters