José Mourinho 'choca' Ferdinand: «Recusei treinar Portugal... e Inglaterra»

José Mourinho foi o mais recente convidado do podcast 'Five', do antigo internacional inglês Rio Ferdinand, onde revelou que, durante o período em que treinou o Manchester United, entre 2016 e 2018, recusou propostas para orientar a Seleção Portuguesa... e inglesa."Adorei estar no Manchester United, mas acho que a comunicação social não ajudou. Recusei grandes oportunidades de trabalho, e a primeira foi mesmo muito difícil, que era treinar Portugal. Podia ter ido treinar a Seleção. E até a tua [referiu Mourinho, dirigindo-se a Ferdinand]... Estava ali em cima da mesa. Escolhi não o fazer porque dei tudo [pelo Man. United], dei o meu coração e até tomei decisões que podem ser consideras não muito inteligentes do ponto de vista profissional", referiu o técnico português, que foi demitido da Roma no mês passado.E sobre Cristiano Ronaldo? "Acho que nem precisas de o ensinar", referiu Mourinho , quando questionado sobre a chance que teve de voltar a orientar o internacional português, tal como fez no Real Madrid entre 2010 e 2013.Recorde-se que Mourinho, que tem sido associado ao Bayern Munique nos últimos dias , está sem clube desde janeiro, quando deixou a Roma.