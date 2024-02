Junya Ito apresenta queixa contra mulheres que o acusaram de agressão sexual

O internacional japonês Junya Ito apresentou uma queixa contra as duas mulheres que o acusaram de agressão sexual, às quais exige uma indemnização de 200 milhões de ienes (1,2 milhões de euros), anunciou esta terça-feira o advogado do futebolista.

O médio que alinha nos franceses do Reims, de 30 anos, alega que as acusações falsas efetuadas pelas duas mulheres, no Japão, provocaram danos graves à sua imagem, tendo levado à exclusão da seleção japonesa que disputou a Taça Asiática, no Qatar.

"É extremamente importante limpar o seu nome o mais rapidamente possível, porque a carreira de um jogador é muito curta", observou o advogado do jogador nipónico, Hirotaro Kato.

As acusações que impendem sobre Ito ocorreram em junho de 2023, num hotel em Osaka, após um jogo entre o Japão e o Peru, de acordo com a comunicação social japonesa, que refere também o envolvimento do seu preparador físico.

Apesar de ter sido afastado da seleção japonesa, Ito tem sido utilizado no Reims, oitavo classificado da Liga francesa, que desde o início se manifestou "solidário (...), aguardando dados concretos que permitam esclarecer os factos alegados" pelas duas mulheres.