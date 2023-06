Koulibaly assume que decidiu rumar ao Al Hilal por dinheiro: «Vou ajudar a minha família»

Oficializado no domingo como reforço do Al Hilal , Koulibaly assumiu que a principal razão para rumar à Arábia Saudita se prende com o dinheiro que vai ganhar, referindo que o seu grande objetivo é "ajudar a família"."Não posso negar [que é pelo dinheiro]. Com este dinheiro vou poder ajudar toda a minha família a viver bem, desde os meus pais até aos meus primos. Também poderei ajudar nas atividades da minha associação no Senegal, a Capitaine du Coeur. Começámos a construir uma clínica na cidade dos meus pais. Tenho muitos projetos para ajudar os mais jovens", referiu o central senegalês de 32 anos, citado pelo 'AS'.E acrescentou: "Sou muçulmano, chego a um país ideal para mim e para a minha família. Meca fica perto. Sou crente e isso é importante para mim. Estou no meu lugar, estou aqui. Vou sentir-me melhor".Recorde-se que Koulibaly chegou ao Chelsea em julho de 2022, tendo atuado pelos blues na temporada que agora terminou. No Al Hilal, junta-se a Rúben Neves.