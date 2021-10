Lamela fala em "trabalho árduo": «Mourinho deu tudo pelo Tottenham»

Erik Lamela, atualmente ao serviço do Sevilha, contou, em entrevista ao 'The Times', como viveu os anos de Pochettino e Mourinho ao serviço dos spurs, lembrando que o português tentou sempre dar "o seu melhor" pelo clube. O extremo argentino falou também sobre uma das suas maiores desilusões, a derrota na final da Liga dos Campeões em 2019 (0-2) frente ao Liverpool, na qual foi suplente não utilizado.





"Foi um dos jogos mais importantes da minha vida, mas não posso dizer nada porque não joguei um único minuto. É algo que vou carregar para sempre dentro de mim. Foi muito difícil. Se tivéssemos ganho, entrávamos na história para sempre. Este tipo de jogos muda a história de uma equipa", começou por explicar.Lamela recordou o momento em que foi o último jogador - de um total de sete - a ser contratado pelos spurs com a receita dos cerca de 100 milhões de euros da venda de Gareth Bale ao Real Madrid, numa operação que ficaria conhecida, em Inglaterra, pelos 'Bale Seven', em 2013. No ano seguinte, a formação inglesa passou a ser comandada por Pochettino."Lembro-me bem. Era um projeto novo, com muitas caras novas. Passei muitos anos com algumas delas, como com Eriksen. Eu fui o último [a ser contratado]! Os tempos com Pochettino foram os melhores, não? Quando chegou, a primeira época não foi tão boa, mas depois disso ficámos melhores. Ficámos sempre perto do topo da Premier League. Desfrutei de todas aquelas épocas, e chegar à final da Champions em 2019 foi um grande sucesso".Meses depois do êxito na prova milionária, o técnico argentino acabaria por ser despedido, dando lugar... a José Mourinho. "Não esperávamos. Pochettino fez um trabalho incrível para levar o clube para um patamar tão alto. A maneira como ele orientou aquela equipa e a maneira como treinávamos todos os dias, dávamos sempre o nosso melhor", frisou, antes de deixar elogios aos português."É um treinador incrível. A mentalidade dele também o é. Tentou dar o melhor pelo clube, e posso dizê-lo porque é a verdade. Sei o quão arduamente trabalhou pelo Tottenham, sempre foi uma boa pessoa e gostei muito do tempo que passei com ele. Quando os treinadores se vão embora, sentes-te mal porque é sinal que a equipa não está a dar o melhor", concluiu o extremo, que atualmente brilha na equipa que ocupa o primeiro lugar da LaLiga, o Sevilha.