Légia Varsóvia anuncia Gil Dias

View this post on Instagram A post shared by Legia Warszawa (@legiawarszawa)

O Légia Varsóvia, da Polónia, anunciou a contratação por empréstimo de Gil Dias, proveniente do Estugarda (Alemanha). O extremo, de 26 anos, vai ser colega dos portugueses Yuri Ribeiro e Josué.Gil Dias estava no clube alemão desde janeiro, e até se estreou com um, mas acabou por ser pouco utilizado. O extremo, recorde-se, depois de uma época bem-sucedida no Famalicão, rumou ao Benfica em 2021. Ao serviço dos encarnados, marcou um golo nos vinte jogos em que participou.