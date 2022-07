Lenda do Rangers morre aos 58 anos vítima de cancro

Andy Goram. 1964-2022



The Goalie pic.twitter.com/6HouAgSche — Rangers Football Club (@RangersFC) July 2, 2022

O Rangers comunicou e lamentou este sábado a morte de Andy Goram, antigo guarda-redes e lenda do clube, aos 58 anos. O escocês tinha sido diagnosticado nos últimos meses com um cancro inoperável no esófago e recusou os tratamentos de quimioterapia."O Rangers está profundamente triste por anunciar a morte do nosso lendário guarda-redes Andy Goram, na sequência de uma curta batalha contra um cancro. Os pensamentos de diretores, staff e jogadores estão hoje com a sua família, e gostaríamos de pedir que a sua privacidade fosse respeitada. Mais detalhes serão comunicados na devida altura", pode ler-se em comunicado oficial no site da formação escocesa.Ao longo do seu percurso no Rangers, Goram participou em 260 jogos, entre 1991 e 1998. Nesse período, ganhou cinco campeonatos escoceses, três Taças e duas Supertaças do país. Registou ainda passagens por clubes como Manchester United e Sheffield United.