Libertadores: Mais de 150 mil pedidos de bilhetes... que ainda não estão à venda

Os bilhetes para a segunda mão da final da Taça Libertadores entre River Plate e Boca Juniors ainda não estão à venda, mas já há uma autêntica loucura em torno da procura de ingressos para o jogo, que vai realizar-se em Madrid.Segundo o jornal 'Marca', Conmebol, Real Madrid e Federação Espanhola foram invadidos por cerca de 150 mil solicitações de bilhetes, embora a venda das entradas ainda não tenha sequer começado. Este processo deve iniciar-se domingo ou, o mais tardar, na segunda-feira.Significa isto que a procura é quase duas vezes superior à capacidade do Estádio Santiago Bernabéu. A justificação prende-se, em boa parte, com a grande comunidade argentina residente em Espanha, mas as ligações aéreas entre os dois países também deverão ser reforçadas.Recorde-se que o duelo está agendado para o dia 9 de dezembro. A primeira mão terminou com um empate a dois golos, ao passo que o segundo jogo foi adiado duas vezes devido a incidentes com o autocarro do Boca que feriram vários jogadores.