Libertadores oficializada em Madrid e River Plate punido

A segunda mão da meia-final da Taça Libertadores vai jogar-se em Madrid, Espanha, a 9 de dezembro, no Estádio Santiago Bernabéu. A informação foi oficializada esta quinta-feira por Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol."Quero agradecer ao chefe do governo de Espanha, ao presidente da FIFA e de forma pessoal ao meu amigo Florentino Pérez. E a todas as cidades que manifestaram a sua intenção para esta grande final", referiu o dirigente.Domínguez repudiou uma vez mais a violência que originou o adiamento da final, lembrando que em Madrid "as portas estarão abertas a todos os adeptos que apoiem o bom do futebol".O Tribunal de Disciplina da Conmebol multou o River Plate pelos incidentes do passado fim de semana em mais de 350 mil euros. O clube foi ainda condenado a jogar duas partidas à porta fechada no seu estádio. Por seu lado, o mesmo organismo não atendeu à exposição do Boca Juniors, que lhe poderia dar a vitória na secretaria.Recorde-se que vários jogadores do Boca ficaram feridos no sábado quando o autocarro da equipa foi atacado por adeptos do River Plate quando ia a caminho do estádio, em Buenos Aires. O jogo foi então adiado para domingo, mas acabou por não se realizar dadas as condições resultantes do dia anterior.