Lincoln: «Acho que todos no Fenerbahçe se sentem privilegiados por trabalhar com Jorge Jesus»

Lincoln, médio que assinou há poucos dias pelo Fenerbahçe de Jorge Jesus , confessou em entrevista ao site oficial do clube que recebeu outras propostas, para além de ter deixado muitos elogios ao treinador português."Estou muito feliz por estar aqui. Sou grato por esta oportunidade. Vamos trabalhar para alcançar os nossos objetivos esta temporada. Procuro estar em constante diálogo com os outros jogadores de forma a melhorar o idioma", realçou.Relativamente à escolha de rumar à Turquia, Lincoln assumiu que não hesitou. "Havia outras equipas que me queriam, mas quando soube do interesse do Fenerbahçe quis vir para cá. Já estive na Turquia antes e tive uma temporada de sucesso aqui. Depois dessa época, quis jogar numa equipa grande como o Fenerbahçe. É uma recompensa pelo meu bom trabalho".Questionado acerca de Jorge Jesus, o brasileiro frisou que se sente "privilegiado" por trabalhar com o técnico. "Falei com ele antes de vir para cá, já tinhamos sido adversários. Sinto-me um privilegiado por trabalhar com ele. Acho que todos nesta equipa se sentem assim. É um treinador que realmente tira o melhor dos jogadores, quer o mesmo para todos. É uma grande pessoa e treinador. Não há dúvida que esta temporada será boa com ele".E prosseguiu, ainda sobre o treinador luso: "Os detalhes são muito importantes no futebol, fazem sempre a diferença. É por isso que devemos estar felizes por trabalhar com um treinador assim. Presta muita atenção aos detalhes, está sempre a explicá-los. É quase um perfecionista", concluiu.Recorde-se que Lincoln, ex-Santa Clara, foi um dos primeiros reforços da era Jorge Jesus no Fenerbahçe, juntando-se a Bruma