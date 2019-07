Los Angeles Galaxy quer juntar Quaresma e Ibrahimovic

Os Los Angeles Galaxy estão perto de garantir mais um craque para se juntar a Zlatan Ibrahimovic, a sua estrela maior. Segundo avança a imprensa turca, Ricardo Quaresma está muito perto de assinar pelo emblema da MLS.A relação do extremo, de 35 anos, com o Besiktas tem-se deteriorado devido ae alegada falta de compromisso por parte do internacional português.O extremo tem mais um ano e meio de contrato com o Besiktas. Na última temporada, ao serviço do emblema de Istambul, Quaresma realizou 34 partidas e apontou 4 golos.