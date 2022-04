Magalí Aravena para Salvio: «Quiseste matar a mãe dos teus filhos por causa de uma gaja»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A novela entre Eduardo Salvio e Magalí Aravena continua na Argentina e o jornal 'Olé' revelou agora a conversa entre os dois na madrugada de quinta-feira, já depois da suposta tentativa de atropelamento por parte do jogador do Boca Juniors.Às 4h14 desse dia, a ainda mulher Salvio enviou mensagens de Whatsapp a condenar a atitude do futebolista ex-Benfica. "Quiseste matar a mãe dos teus filhos por causa de uma gaja. Eu só queria falar", frisou Magalí.Salvio negou-lhe tal coisa. "Não diga isso 'Ma'. Sabes que isso é impossível. Nunca aconteceria tal coisa na minha vida. Como é que iria estragar a vida dessa forma", reiterou.Magalí também respondeu: "Foste contra mi e por isso subi ao capô. Saltei porque ias passar-me por cima. Estás cego? Não sabes quem eu sou?", contestou a esposa e mãe de dois filhos de Salvio.Recorde-se que Magalí Aravena acusou o marido de a ter tentado atropelar enquanto que Salvio deu conta à polícia que tudo foi espoletado por um ataque de ciúmes