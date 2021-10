Mais de uma dúzia de federações ameaçam abandonar FIFA se avançarem Mundiais a cada dois anos

A ideia de realizar um Mundial a cada dois anos, ao invés do formato atual a cada quatro, continua a causar polémica, e a agência noticiosa 'Associated Press' avança mesmo que mais de uma dúzia de federações, de um total de 55, já ameaçaram abandonar a FIFA caso a proposta venha a ser aceite, numa iniciativa encetada pelos emblemas nórdicos.





Arsène Wenger, antigo treinador do Arsenal, é um dos responsáveis pela ideia que deverá ser ratificada em breve, de forma a avançar para a votação que está prevista para dezembro.O jornal 'As' explica que abandonar a FIFA não teria grandes repercussões para as federações em questão. Estas poderiam continuar a disputar os Europeus a cargo da UEFA, uma vez que são organizações independentes."Se uma maioria na FIFA decidir adotar a proposta relativa aos Mundiais a cada dois anos, as associações nórdicas de futebol irão considerar outras ações que estejam relacionadas com os nossos valores fundamentais, ao invés de ir ao encontro daquilo que a proposta representa", podia ler-se numa nota conjunta da Dinamarca, Suécia, Noruega, Finlândia, Islândia e Ilhas Faroé, divulgada na passada sexta-feira.