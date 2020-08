«Mais que um bordel»: cartoon polémico do 'L' Équipe' retrata saída de Messi do Barcelona

A decisão de Messi deixar o Barcelona continua a ser o assunto do momento no futebol mundial e multiplicam-se as reações à 'novela' que promete agitar os próximos meses. Esta quinta-feira, o jornal francês 'L' Équipe' publicou um cartoon assinado por Thibaut Soulcié no qual é satirizada toda a situação e a imagem já está a correr o mundo. "Mais que um bordel", pode ler-se, numa crítica que faz alusão ao famoso lema do clube catalão: "més que un club".

A vinheta 'toca' em praticamente tudo aquilo que está a envolver a saída do craque argentino. A 'cena' passa-se num gabinete, com Messi ao centro a mostrar a língua aos diretores do Barça enquanto segura em três Bolas de Ouro. Destaque também para o facto de um dos dirigentes apontar um contrato a La Pulga, com referência ao dia 10 de junho - data limite em que, segundo o clube catalão, Messi deveria comunicar a saída - e ainda à cláusula de rescisão de 700 milhões de euros.





Junto à porta surge Luis Suárez (que também está de saída do Barcelona) e o autor destaca ainda o famoso 'burofax' que Messi terá enviado à direção a revelar a sua decisão de deixar o clube. Também podem ver-se dois telefones a vibrar com chamadas de PSG e Pep - em alusão técnico do Manchester City - que, de acordo com a imprensa internacional são os dois destinos prováveis de Messi.