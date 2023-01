Messi com nova proposta das arábias: agora estão 350 milhões de euros em cima da mesa

A chegada de Cristiano Ronaldo ao Al Nassr causou a loucura na Arábia Saudita, e depois do grande rival dessa formação, o Al Hilal, ter manifestado o interesse em Lionel Messi , agora é o Al Ittihad que, segundo a 'Marca', deseja juntar o argentino e o português no mesmo campeonato, oferecendo ao craque do PSG um contrato... astronómico.Segundo a mesma fonte, o Al Ittihad até já terá pedido autorização ao governo saudita para acenar com uma oferta de 350 milhões de euros por temporada a Messi.Desde que Ronaldo chegou ao Al Nassr, refira-se, têm sido muitos os rumores de craques associados ao campeonato saudita e à própria equipa onde atua CR7. Pepe e Modric, dois dos antigos companheiros do avançado no Real Madrid, estão entre esses nomes Cristiano Ronaldo, recorde-se, deverá fazer a estreia pelo Al Nassr no dia 22 de janeiro, frente ao Al Ettifaq.