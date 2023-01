De Pepe a Modric: os craques associados ao Al Nassr desde a chegada de Ronaldo

A chegada de Cristiano Ronaldo ao Al Nassr fez, inevitavelmente, com que muitas das atenções se virassem para o campeonato da Arábia Saudita e, numa altura em que o craque português ainda não fez a sua estreia, são muitos os nomes que começam a ser associados ao clube. Alguns são mesmo velhos conhecidos de CR7 no Real Madrid, Juventus ou na Seleção Nacional, como Pepe , que segundo a 'Marca' terá sido um pedido expresso do avançado. (: Reuters, Action Images)