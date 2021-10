Marcos Rojo e outros 5 jogadores do Boca Juniors suspensos: mão pesada da Conmebol

A Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) divulgou os castigos referentes aos incidentes no Atlético Mineiro-Boca Juniors, disputado a 20 de julho, na 2ª mão dos oitavos-de-final da Taça Libertadores. O organismo teve mão pesada para o lado argentino, com a aplicação de castigos a 6 jogadores e 4 dirigentes do Boca.

Marcos Rojo, antigo central do Sporting, enfrenta uma punição de 5 jogos, apenas superado pelos 6 aplicados a Pavón e Villa. Izquierdoz (4 jogos), González (3 jogos) e Javier García (2 jogos) são os restantes jogadores castigados, sendo que dois dirigentes do Boca ficam proibidos de entrar em estádios durante dois anos, além de seis e três jogos de suspensão para outros dois responsáveis do clube argentino.



Recorde-se que os incidentes ocorreram no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte. Depois de um empate sem golos, o mesmo resultado da primeira mão, na Argentina, o Boca Juniors foi eliminado nos penáltis e queixou-se de um golo mal anulado. No final da partida, quando se dirigiam para os balneários, os argentinos entraram em confrontos e provocaram estragos no túnel. Após intervenção da polícia militar, a comitiva do Boca terminou a noite na esquadra, saindo após 12 horas sob fiança.



Nota ainda para as multas impostas a jogadores e dirigentes, que vão pagar à Conmebol cerca de 235 mil dólares, mais de 200 mil euros.