Médio do Inter Miami e a "sensação indescritível" de trabalhar com Messi: «O mundo está de olho na MLS»

Jean Mota deixou o Santos em janeiro do ano passado para se juntar ao Inter Miami e, nos últimos dias, recebeu a 'agradável surpresa' de se tornar companheiro de equipa de Lionel Messi no clube norte-americano. Em entrevista à 'ESPN Brasil', o médio de 29 anos revelou estar ansioso por jogar ao lado do astro argentino e assegurou que o impacto da sua mudança para a MLS está à vista de todos."É uma sensação indescritível poder partilhar o dia a dia com ele", começou por dizer o brasileiro, que ainda não treinou com La Pulga por estar a recuperar de lesão."Os rumores [de que Messi poderia chegar ao Inter Miami], para nós, já vinham do ano passado. Internamente, sabíamos que havia essa possibilidade. Claro que ficámos felizes e ansiosos para ver como seria a sua chegada, para perceber a maneira como o clube mudaria, e mesmo o que isso poderia trazer para Miami, para o campeonato... O impacto está a acontecer. Nos jogos contra o Inter Miami, quase não há bilhetes. Podemos contar as visualizações, o mundo inteiro está de olho na MLS. É bom para a liga e para o clube. Um jogador com a sua grandeza vai causar um grande impacto seja onde for", acrescentou.Jean Mota não é um estranho no que diz respeito a duelos com o Barcelona. Em julho do ano passado, os catalães golearam o Inter Miami por 6-0, num jogo onde, apesar da ausência de Messi, estiveram em campo Busquets e Jordi Alba, outros dois reforços do clube norte-americano."Aprendi muito ao vê-los a jogar de perto. A dinâmica de jogo, o estilo europeu... Treinaram no nosso centro de treinos e vimos algumas dessas sessões. Agora estarem do nosso lado... Não só eu, mas todos os jogadores irão aprender muito mais. Vai ser uma grande experiência, podermos partilhar treinos e jogos com jogadores que ganharam tudo", concluiu.Messi, refira-se, estreou-se pelo Inter Miami na Taça das Ligas frente ao Cruz Azul, encontro que decidiu com um grande golo de livre direto em cima do apito final.