'Mendys' de Chelsea e Real Madrid pedem à imprensa que pare de confundi-los com 'homónimo' do Man. City

Nos últimos meses, Benjamin Mendy, lateral francês do Manchester City, tem sido destaque nas notícias em França e Inglaterra após ser acusado de seis crimes de violação e um de agressão sexual Acontece que vários órgãos de notícias têm confundido o jogador dos citizens, que se encontra suspenso desde agosto , com outros dois jogadores que partilham o mesmo apelido: Edouard Mendy, guarda-redes do Chelsea, e Ferland Mendy, lateral-esquerdo do Real Madrid.E o guardião do emblema londrino recorreu às redes sociais para mostrar a sua indignação pelos sucessivos 'enganos'. "Triste por ver que, em 2021, tanto em França como em Inglaterra, para alguns, as pessoas negras não têm nem nomes nem caras distintas. Estes 'erros' nas fotografias podem parecer anedóticos, mas são precisamente o oposto, muito simbólicos. Não é assim tão complicado diferenciar duas caras, ainda para mais quando a camisola do clube dá uma preciosa ajuda", escreveu Edouard Mendy.A mensagem do guarda-redes francês no Twitter, com vários 'prints' de notícias, foi também partilhada por Ferland Mendy. "Obrigado Edouard Mendy! Estamos em 2021! Parem. Vai levar algum tempo, mas vão acabar por respeitar-nos, quer queiram, quer não", escreveu o lateral francês