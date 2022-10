Messi: «Até hoje, sempre me custou não poder pecar...»

Messi confessou, em entrevista à 'DirecTV', que, por vezes, "gostava de ter 25 anos para voltar a ter toda a sua carreira pela frente". Numa conversa onde também referiu que seleções considera favoritas à conquista do Mundial'2022 , o astro argentino falou ainda sobre o seu dia a dia e contou um facto curioso... sobre a sua 'relação' com chocolate."Tento passar tempo com os meus filhos, levá-los à escola. Treino pela manhã e depois disso tenho muito tempo. A equipa vai para o hotel e viaja no mesmo dia. É muito bom fazer o que gosto, estar entre os melhores. Mas no final, o que fica é a pessoa, a vida. Isso está por cima do desporto", referiu o argentino.Questionado acerca de um 'pecado' que até hoje não tenha cometido, Messi deu uma resposta surpreendente, frisando aquilo que, "até ao dia de hoje", não pode comer. "Chocolate? Até hoje, sempre me custou não poder pecar...".O astro do PSG abordou ainda a sua (breve) renúncia à seleção argentina em 2016 . "Custa-me perder, já tinha perdido três finais. Falhar um penálti foi decisivo para isso. As pessoas estão animadas para o Mundial'2022, sobem pelas paredes. Acreditam que vamos voltar com a Taça", rematou, acrescentando que, por vezes, "gostava de ter 25 anos para voltar a ter toda a carreira pela frente".