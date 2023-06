Messi confirma ida para o Inter Miami e admite: «Queria voltar ao Barça mas depois do que vivi...»

Lionel Messi confirmou, esta quarta-feira, que vai rumar ao Inter Miami e, apesar de assegurar que esteve em conversações para regressar ao Barcelona, explicou que "nunca houve uma proposta formal" dos catalães."Não volto ao Barcelona, vou para o Inter Miami", começou por confirmar o astro argentino em entrevista conjunta ao 'Sport' e ao 'Mundo Deportivo', antes de abordar as conversações que teve com o Barcelona."Conversei muito pouco com o presidente Laporta, uma ou duas vezes. Mas falo muito com Xavi. Conversámos sobre a possibilidade de voltar. Ficámos muito empolgados. A vertente financeira nunca foi um problema ou um obstáculo para mim. Nunca chegámos a falar sobre o contrato. Nunca houve uma proposta formal, escrita, assinada, porque ainda não havia nada e não sabíamos se seria possível ou não. Havia a intenção, mas não podíamos adiantar nada, nem falávamos formalmente sobre dinheiro. Se fosse uma questão de dinheiro, iria para a Arábia Saudita ou para outro lugar. Parecia-me muito dinheiro e a verdade é que a minha decisão não foi pelo dinheiro", explicou.E acrescentou: "Tinha muitas expectativas em voltar, mas depois do que lá vivi e da forma como saí, não queria estar novamente na mesma situação, ou seja, esperar para ver o que ia acontecer e deixar o meu futuro nas mãos de outra pessoa".Apesar de, por enquanto, o regresso ao Barcelona estar descartado, Messi frisou que no futuro gostaria de voltar a estar perto do clube, até porque pretende viver na cidade. "Estou a passar por um momento em que quero sair um pouco do foco, pensar mais na minha família. Estive dois anos mal a nível familiar... O mês em que ganhei o Mundial foi espetacular, mas tirando isso foi uma etapa difícil para mim. Quero voltar a desfrutar da minha família, dos meus filhos, do dia a dia... Barcelona? Obviamente que gostaria de voltar a estar perto do clube [no futuro]. Ainda para mais, vou viver na cidade. É uma das coisas de que eu, a minha mulher e os meus filhos temos a certeza. Não sei em que momento, mas oxalá algum dia possa dar algo ao clube e ajudar, é um clube que amo. Agradeço o carinho que me deram durante a minha vida e gostaria de voltar a estar lá".O astro argentino analisou ainda as duas temporadas "difíceis" que passou no PSG. "A verdade é que o primeiro ano foi muito difícil por diferentes motivos. No segundo, senti-me muito bem nos primeiros seis meses, muito confortável no clube, na cidade com a minha família... Pelo meio estive no Mundial e acho que isso marcou um pouco todas as equipas. Acredito que tenha condicionado muito a temporada. Esperava terminar de outra maneira [a passagem pelo PSG], mas é o que é. Foram dois anos que, no geral, foram difíceis, mas que já ficaram para trás".Para fechar, Messi garantiu ainda que recebeu outras propostas de equipas europeias. "Recebi ofertas de equipas europeias, mas nem sequer as avaliei porque a minha ideia era ir para o Barcelona. Se não fosse isso, era sair do futebol europeu depois de ter ganhado o Mundial, que era o que precisava para fechar a minha carreira e viver a MLS de outra maneira e desfrutar muito mais do dia a dia, com a mesma responsabilidade de querer ganhar e fazer as coisas sempre bem. Só que com mais tranquilidade...", rematou.