Messi: «Houve jornalistas que me trataram como um falhado e disseram que não sentia a camisola»

Lionel Messi falou pela primeira vez após a conquista da (primeira) Copa América pela Argentina. O avançado abordou as críticas das quais foi alvo juntamente com os albicelestes, deixando muitos elogios ao selecionador Lionel Scaloni e garantindo que viveu, finda a temporada, umas "férias felizes do primeiro ao último dia".





"Quando ganhámos, nem consegui acreditar. Sonhava tanto com isso que nem entendia bem o que se estava a passar. Sinceramente, ainda desfruto mais agora quando vejo as imagens do momento, estava paralisado", referiu em declarações à ESPN.Messi aproveitou para deixar rasgados elogios a Lionel Scaloni. "Tem um grande mérito por tudo isto. Foi ele que agarrou a seleção num momento complicado e acreditou que poderia fazer algo. Foi confiando nos jogadores, nos jovens, e fomos crescendo pouco a pouco. Desde a Copa América em 2019 demos um salto, muito graças ao trabalho dele e da equipa técnica".Questionado acerca das críticas das quais sempre foi alvo pelos albicelestes, o avançado garante que era tratado como um "falhado". "Alguns jornalistas trataram-me como um falhado e disseram que não sentia a camisola. É preciso começar a perceber que não somos os melhores do mundo. Não éramos os piores antes, nem agora somos os melhores".Messi relembrou ainda o final da temporada passada, garantindo que viveu umas férias felizes do "primeiro ao último dia". "Sempre que não conseguia atingir o objetivo, os primeiros 15 dias eram muito amargos, sem vontade de fazer nada. Os meus filhos até cantam as músicas, a dizer o tempo todo: 'o pai foi campeão!'", rematou.Recorde-se que a Argentina volta a entrar em campo na madrugada desta sexta-feira, frente à Bolívia, pelas 00H30, em partida válida pela qualificação para o Mundial'2022.