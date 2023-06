Messi: «Se fosse uma questão de dinheiro, iria para a Arábia Saudita ou para outro lugar»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Lionel Messi garantiu, esta quarta-feira, que a decisão de rumar ao Inter Miami , da MLS, nada teve que ver com a vertente financeira, e lamentou o facto de não ter recebido qualquer proposta formal para regressar ao Barcelona."Conversei muito pouco com o presidente Laporta, uma ou duas vezes. Mas falo muito com Xavi. Conversámos sobre a possibilidade de voltar e ficámos muito empolgados. A vertente financeira nunca foi um problema ou um obstáculo para mim. Nunca chegámos a falar sobre o contrato. Nunca houve uma proposta formal, escrita, assinada, porque ainda não havia nada e não sabíamos se seria possível ou não. Havia a intenção, mas não podíamos adiantar nada nem falávamos formalmente sobre dinheiro. Se fosse uma questão de dinheiro, iria para a Arábia Saudita ou para outro lugar. Parecia-me muito dinheiro e a verdade é que a minha decisão não foi pelo dinheiro", justificou o astro argentino, em entrevista ao 'Sport' e ao 'Mundo Deportivo'.Messi, refira-se, vai rumar ao Inter Miami depois de ter representado o PSG ao longo de duas temporadas.