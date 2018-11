Monumental encerrado preventivamente e River tem de pagar multa para jogar a final da Libertadores

Imagens mostram aflição no balneário do Boca Juniors Imagens mostram aflição no balneário do Boca Juniors

A Agência Governamental de Controlo de Buenos Aires determinou o encerramento preventivo do Monumental de Nuñez, casa do River Plate, por excesso de capacidade e bloqueio das saídas de emergência no jogo da segunda mão da final da Taça Libertadores frente ao Boca Juniors, quedevido à violência registada antes do encontro.De acordo com a mesma fonte, o River Plate terá de se apresentar na Direção Geral de Infrações para solicitar o levantamento do castigo, de modo a que se possa jogar este domingo às 20 horas portuguesas (17 na Argentina).Refira-se também que, no sábado, houve vários adeptos do River Plate que se queixaram de não terem podido entrar apesar de terem bilhete, pese embora a sobrelotação do estádio.