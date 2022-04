Morreu este sábado Mino Raiola, empresário italiano que agenciava jogadores como Ibrahimovic ou Paul Pogba. O anúncio foi feito pela família no Twitter.Raiola, recorde-se, já se encontrava internado em estado grave e a lutar pela vida Raiola nasceu em Itália, mas os pais mudaram-se para a Holanda quando ele era ainda criança. Trabalhou na pizzaria da família, antes de se tornar num dos maiores empresários do desporto.Em 2020 a revista Forbes 'avaliou' Mino Raiola em 84,7 milhões de dólares. Mino trabalha com o irmão, Vincenzo."É com infinita tristeza que confirmamos a morte do agente mais incrível da história do futebol.Mino lutou até ao fim com a mesma força que colocava na mesa de negociações para defender os nossos jogadores. Como habitual, deixou-nos muito orgulhosos e nunca percebeu isso.Através da sua ética de trabalho, tocou tantas pessoas e escreveu um novo capítulo na história do futebol moderno. A sua presença será para sempre lembrada.A sua missão de fazer com que o futebol se tornasse um melhor lugar para os jogadores continuará com a mesma paixão.Agradecemos a todos pelo enorme apoio que temos recebido durante esta fase difícil e pedimos respeito e privacidade para família e amigos neste momento de luto.A Família Raiola".