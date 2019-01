Mourinho assina novo contrato mas Manchester United ainda dá cartas

Depois de deixar o comando técnico dos red devils e de ter fechado a porta a um eventual regresso ao Benfica , José Mourinho assina contrato como comentador da beIN Sports, mas com o Manchester United ainda a dar cartas.O treinador português vai ganhar qualquer coisa como 67.421 euros por jogo, segundo avança o diário 'Times', no entanto há uma condição em vigor. Devido à cláusula de confidencialidade assinada no acordo com os responsáveis do Manchester United, José Mourinho está proibido de falar do seu anterior clube.A estreia de Mourinho como comentador da beIN Sports irá acontecer esta quinta-feira no jogo da Taça Asiática entre a Arábia Saudita e o Qatar.Mourinho deixou o comando técnico do Manchester United a 18 de dezembro, na sequência de maus resultados e de vários confrontos com jogadores, entre os quais Pogba