Mourinho deixa mensagem de despedida a Fellaini: «Descansa esses tornozelos que sofreram muito»

José Mourinho recorreu às redes sociais para deixar uma mensagem de despedida a Marouane Fellaini, futebolista de 36 anos que vai terminar a carreira no final da presente temporada. O treinador português parabenizou o belga pelo seu percurso, demonstrando um apreço especial por um jogador que considera que sempre "deu tudo o que podia dar" para lutar pelos interesses do técnico dentro de campo.

"Não me esqueço de quem me deu tudo o que podia dar. Foste e serás sempre um dos meus. Parabéns pela tua carreira e descansa esses tornozelos que sofreram muito", pode ler-se na mensagem em questão.

O médio de 36 anos foi treinado pelo Special One no Manchester United, entre 2016 e 2018, e juntos conquistaram uma Liga Europa, uma Taça da Liga Inglesa, e uma Supertaça de Inglaterra.

O internacional belga sempre admirou a ética de trabalho e a liderança do português. Recorde-se que, em 2019, numa entrevista à ‘Gazzetta dello Sport’, o centrocampista recordou como foi trabalhar com Mourinho. "Para mim é um grande homem, gosto da sua personalidade, é duro mas generoso. No futebol é normal haver altos e baixos na relação entre o treinador e o jogador", referiu à data.

Marouane Fellaini encontra-se a jogar no futebol chinês ao serviço do Shandong Taishan, desde 2019. Com 87 internacionalizações pela Bélgica, destacou-se na Premier League, onde representou Everton e Manchester United. Foi formado no Standard Liège.

