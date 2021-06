Mourinho recorda "proposta louca" de Portugal "para um emprego em part-time"

José Mourinho nunca escondeu que gostaria de treinar uma seleção nacional. Não é por falta de propostas que ainda não o fez, como revelou em entrevista a James Corden.





"Recebi [uma proposta] da seleção de Inglaterra quando deixei o Chelsea, mas achei que era demasiado cedo para mim. Ainda acho que é muito cedo agora, em 2021, imaginem em 2008, com toda a energia que eu tinha a trabalhar todos os dias", começou por dizer.E prosseguiu: "Tive proposta de Portugal quando estava no Real Madrid. Era uma proposta louca para um emprego em part-time. Estar num clube de topo é um trabalho tão grande que não tens tempo para um part-time, mesmo com o teu país. É algo que vai acontecer mais tarde".