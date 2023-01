Mulher de Dani Alves apaga fotografias com o brasileiro das redes sociais

Joana Sanz, a mulher de Dani Alves, apagou grande parte das fotografias que tinha ao lado do brasileiro nas redes sociais, depois de este ter sido detido em Barcelona por agressão sexual A modelo espanhola, que no mês passado, durante o Mundial no Qatar, tinha publicado várias lembranças ao lado do lateral, optou por fazer uma autêntica 'limpeza', deixando apenas algumas fotografias com mais de um ano, sendo que algumas dessas estão relacionadas com campanhas publicitárias.De resto, Joana Sanz tinha também partilhado uma fotografia - que foi igualmente apagada - de apoio a Dani Alves quando este foi detido, que mostrava ambos de mãos dadas com a mensagem: "Juntos".Dani Alves, recorde-se, está em prisão preventiva desde a passada sexta-feira , tendo sido, entretanto, transferido para outra cadeia e para uma ala para agressores sexuais