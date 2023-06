Mulher deixa mensagem a Courtois: «Estavam à espera de uma oportunidade para manchar o teu nome»

Mishel Gerzig, mulher de Courtois, recorreu às redes sociais para deixar uma mensagem de incentivo ao guarda-redes belga, que nas últimas horas abandonou a concentração da seleção desse país depois de uma polémica com a braçadeira de capitão, agora atribuída a Lukaku."Ninguém te pode tirar o jogador lendário, o líder e o lutador que és. Colocas sempre a equipa à tua frente e dás o teu melhor. Até quando estás com dores. Nunca desistes. Lamento todos os rumores que têm sido espalhados por pessoas que estavam à espera de uma oportunidade para manchar o teu nome. Essas pessoas não compreendem que és a definição de futebol de alta qualidade. Um jogador que joga sempre com o coração e uma pedra basilar para os teus companheiros de equipa. Um verdadeiro líder e uma lenda. E as lendas nunca se deixam abater. Por ninguém", escreveu a modelo israelita no Instagram.