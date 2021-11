Nainggolan deixa críticas a Roberto Martínez: «Os outros treinadores deixavam-me fumar...»

Radja Nainggolan voltou a ficar de fora da convocatória da seleção belga para os encontros de qualificação para o Mundial'2022. Ausente das opções de Roberto Martínez desde 2016, o médio do Antuérpia deixou uma mensagem ao selecionador, garantindo que o facto de fumar não deveria ser "um problema", uma vez que o faz "para relaxar".





"Se tem poucos jogadores para convocar, a culpa é dele, não do meu estilo de vida. Fiz um bom Euro'2016 com [Marc] Wilmots [n.d.r.: o selecionador belga na altura]. Martínez chegou e tirou-me da seleção. Veio a Itália dizer-me que na seleção, eu não poderia jogar na mesma função que ocupava na Roma, achava que criaria um clima mau no balneário", começou por lembrar à 'VRT'.E prosseguiu. "Se me ligasse de volta para me chamar? Não vai acontecer, mas eu recusaria. Os outros treinadores aceitavam-me como eu sou, deixavam-me fumar na varanda. Qual é o problema? Não acho que haja nada de errado em fumar alguns cigarros. É uma coisa que me relaxa, faço-o para evitar o stress", explicou.Recorde-se que Nainggolan ficou recentemente sem carta de condução, depois de ser apanhado a conduzir alcoolizado e em excesso de velocidade A Bélgica, líder do grupo E de qualificação para o Mundial'2022, com 16 pontos, defrontará a Estónia (este sábado, 19H45) e o País de Gales (terça-feira, dia 16, 19H45).