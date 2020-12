«Não percebo por que razão Ronaldo e Messi são finalistas dos prémios The Best»

Não há eleição para "melhor jogador do Mundo" que não gere polémica pelos nomes dos finalistas ou mesmo pela escolha derradeira. Desta vez é Dimitar Berbatov, antigo internacional búlgaro e lenda do Manchester United que coloca muitas dúvidas ao ver os nomes de Cristiano Ronaldo e Messi ao lado de Robert Lewandowski na corrida ao prémio The Best da FIFA.





"Estou surprendido por Cristiano Ronaldo e Messi estarem entre os finalistas. Não percebo por que deveriam ocupar esses lugares. Mas, infelizmente, o futebol é um negócio e nos bastidores há um trabalho dos agentes, da imprensa... Há muito mais para lá das câmaras e do que vemos. O The Best 2020 deveria ser para Lewandowski e se não o entregarem a ele será uma grande injustiça", afirmou.E justificou: "Lewandowski é um dos melhores avançados do futebol moderno. Sim, há outros grandes avançados como Kane, Messi, Cristiano, Agüero... que fazem muitos golos há muitos anos e estão entre os melhores. Mas a maneira como Lewandowski se movimenta em campo... Para mim está no top-3 dos avançados do momento, é magnífico".