Negócio fechado: Coentrão é esperado em Salónica na sexta-feira

Está encontrado o novo clube de Fábio Coentrão. O defesa esquerdo, de 31 anos, vai ser reforço do PAOK Salónica, sendo mesmo esperado já na sexta-feira em Salónica, segundo adianta o jornal grego 'SDNA'.





De acordo com esta publicação, que confirma a informação adiantada pordurante a manhã, o internacional luso já terá chegado a acordo para a assinatura de um contrato válido para as próximas duas temporadas, estando a oficialização do mesmo dependente apenas da concretização dos exames médicos.A confirmar-se esta transferência, Coentrão irá assumir uma nova aventura no estrangeiro, depois de ter estado no futebol espanhol (Saragoça e Real Madrid) e no francês (Monaco).