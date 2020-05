Nicolás Castillo, avançado chileno que representou o Benfica na época 2018/2019, está a recuperar de uma trombose na artéria femoral, que sofreu em janeiro deste ano. Em entrevista à rádio chilena 'Pauta', garante que quer voltar a jogar, apesar de reconhecer que não será fácil.





"Nunca me passou pela cabeça deixar o futebol, mas vai custar-me muito voltar. Tenho medo de voltar ao futebol. Hoje dou mais valor à vida. Foi muito díficil", afirmou o futebolista.Castillo agradeceu publicamente todo o trabalho realizado pelos médicos do América, que diariamente o acompanham na reabilitação . "O clube tem sido incrível e espero retribuir todo o carinho que me deram. O médico do clube vem todos os dias para me medir a pressão arterial, e para me dar as pílulas e os anticoagulantes", referiu."Estou a trabalhar para voltar. Estou motivado. Quero voltar, mas sem pressas e fazendo tudo bem. Já comecei a dar toques na bola. No início era só com a mão. Foi como voltar a andar. Não tinha músculos, não tinha coordenação. E dar toques na bola dá-me mais esperança e motivação", admitiu.