Nova versão no caso Dani Alves: brasileiro terá dito que foi "sexualmente agredido" pela vítima

O diário catalão 'ARA' dá, esta segunda-feira, conta de uma alegada versão que Dani Alves apresentou à juíza na tentativa de se defender do caso pelo qual está a ser julgado, depois de ter sido acusado de violar uma mulher de 23 anos numa discoteca em Barcelona. Segundo a mesma fonte, o brasileiro terá afirmado que numa fase inicial mentiu... "para proteger a vítima".De acordo com a publicação, Dani Alves chegou mesmo a acusar a vítima de o ter "agredido sexualmente", alegando que a mesma "se atirou a ele" sem que o brasileiro "lhe tivesse tocado em momento algum".Esta, refira-se, não seria a primeira vez que Dani Alves contaria versões diferentes do incidente em questão.O 'ARA' frisa ainda que, durante esta semana, se deverá saber se Dani Alves sai em liberdade condicional ou continua em prisão preventiva.