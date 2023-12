Nove portugueses nomeados para os prémios de melhores do ano da IFFHS

A IFFHS (Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol) divulgou, nas últimas horas, todos os nomeados para os prémios de melhor jogador, melhor construtor de jogo, melhor jovem, melhor guarda-redes, melhor selecionador, melhor treinador e melhor árbitro de 2023, numa extensa lista que inclui nove portugueses.Em destaque, e nomeados para duas categorias, estão Bernardo Silva e Bruno Fernandes. Os médios de Manchester City e Manchester United, respetivamente, integram o lote de candidatos ao prémio de melhor construtor de jogo e ao de melhor jogador, sendo que este último inclui também Rúben Dias (Man. City) e Cristiano Ronaldo (Al Nassr).António Silva (Benfica) está entre os melhores jovens sub-20 do mundo em 2023 e Diogo Costa (FC Porto) no lote de melhores guarda-redes.Rui Vitória, pelo trabalho realizado na seleção do Egito, está inserido na categoria de melhores selecionadores, e Luís Castro, pelas campanhas em Botafogo e Al Nassr, na de melhores treinadores.Além de todos estes nomes, Artur Soares Dias é candidato a melhor árbitro do ano Os vencedores serão conhecidos no dia 1 de janeiro.