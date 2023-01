Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Nuri Sahin: «Jesus impôs o seu estilo em quatro meses» Jogou no Dortmund, Real Madrid e Liverpool e, aos 34 anos, é o técnico do Antalyaspor. Ficou rendido ao Fenerbahçe de JJ, gosta do Benfica de Roger Schmidt e segue Enzo Fernández há muito tempo. E não esquece Mourinho





• Foto: Antalyaspor