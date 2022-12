«O céu ganhou outra lenda»: mundo do futebol reage à morte de Mihajlovic

Lega Serie A is extremely saddened by the passing of Siniša Mihajlovic @SerieA pic.twitter.com/gIlDnnEysj — Lega Serie A (@SerieA_EN) December 16, 2022

Sinisa Mihajlovic partiu esta sexta-feira aos 53 anos. O treinador sérvio, que em 2018 chegou a assinar pelo Sporting mas não comandou a equipa em qualquer jogo, lutava contra uma leucemia, e a sua morte já despertou várias reações do mundo do futebol e de vários clubes por onde passou ao longo da carreira."Gostaríamos de transmitir as nossas condolências a toda a família, amigos e a todo o mundo do futebol pela morte de um ícone do futebol italiano. O seu impacto no nosso jogo, país e corações vai ser lembrado para sempre, assim como o seu espírito e a sua alma bondosa. Voa alto, Sinisa!"."O céu ganhou outra lenda. Vais fazer muita falta, Sinisa"."Até sempre, Sinisa"."Adeus, Sinisa"."Descansa em paz, querido Sinisa"."Descansa em paz, Sinisa. A Fiorentina está de luto pela morte de Mihajlovic e dá as condolências à família e aos seus ente queridos"."Nunca estamos prontos para nos despedirmos de alguém. Até sempre, Sinisa"."Até sempre mister, estará para sempre nos nosso corações".













