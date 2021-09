O império de Iniesta: os negócios que fazem do espanhol um dos atletas mais bem pagos do mundo

Atualmente ao serviço do Vissel Kobe, no Japão, Andrés Iniesta continua a impressionar aos 37 anos, não só pelas qualidades que ainda não perdeu dentro de campo, como também pelo património que soma fora dele. A 'Forbes' juntou uma lista com os 10 jogadores mais bem pagos do mundo, na qual o médio é sétimo colocado, com cerca de 30 milhões de euros anuais, sendo também o único espanhol presente.





O icónico jogador do Barcelona, segundo a mesma fonte, recebe 90 por cento da sua receita anual proveniente do futebol, sendo que os 10 por cento restantes correspondem a patrocínios. Iniesta tem acordos com a Asics e a Nissan, e é a cara da Rakuten, empresa liderada pelo presidente do Vissel Kobe, Hiroshi Mikitan. Recentemente, renovou contrato por mais dois anos com os japoneses e calcula-se que vá receber 25,5 milhões de euros em cada.O médio, que fez dupla lendária com Xavi nos blaugrana, é também sócio de Gerard Piqué em diversos negócios, e é dono de uma adega, a 'Bodegas Iniesta'. Segundo a 'Marca', o presidente dos nipónicos compromete-se "a assumir parte da produção vinícola", o que contribuiu não só para a comercialização de vinho no Japão como para o reconhecimento do clube e do jogador.Iniesta tem ainda a sua própria marca de calçado, a Mikakus.