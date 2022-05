O império de Raiola: saiba como a morte do agente pode afetar a agência e os seus craques

A morte de Mino Raiola - um dos maiores empresários do futebol mundial - deixa algumas questões no ar, principalmente com o aproximar do mercado de verão. O que poderá acontecer a craques como Haaland ou Pogba, ambos representados pelo italiano? É isso mesmo que a 'Marca' explica esta segunda-feira, frisando que a agência de Raiola deverá continuar a ser um negócio de família.O jornal espanhol refere três pessoas que eram os principais 'braços direitos' de Raiola e que continuarão a trabalhar em prol da agência: Rafaela Pimienta, advogada e sócia do mesmo há cerca de 20 anos; José Fortes, que tinha um papel importante no recrutamento de jogadores, e Vicenzo Raiola, primo do italiano.De resto, a 'Marca' avança também que duas das principais estrelas em causa, Ibrahimovic e Pogba, estão dispostas a seguir na estrutura da agência. Já relativamente a Haaland não existem certezas, apesar do norueguês se ter, este domingo, despedido de Raiola de maneira emotiva nas redes sociais.Recorde-se que Raiola estava 'avaliado' pela 'Forbes' em 84,7 milhões de dólares (cerca de 80 milhões de euros).