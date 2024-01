Oficial: Enzo Pérez regressa ao Estudiantes de La Plata

Enzo Pérez está de regresso ao Estudiantes de La Plata, anunciou esta quarta-feira o clube argentino através das redes sociais. O médio, de 37 anos, já tinha representado o emblema entre 2008 e 2011, antes de rumar ao Benfica, e em 2012, por empréstimo do clube encarnado.O médio terminou contrato com o River Plate em dezembro do ano passado, naquele que foi o seu regresso à América do Sul depois de ter estado várias temporadas na Europa ao serviço do Benfica e do Valencia.No Entudiantes, Enzo Pérez, que será jogador das águias a partir de 2024/2025.